Jorge Sampaoli: “Mañana Argentina escribirá una nueva historia”

El técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que se mostró esperanzado en torno a las chances del equipo nacional y anticipó que “mañana se escribirá una nueva historia”.

En la jornada previa al partido decisivo ante Nigeria por la continuidad selección en el Mundial de Rusia 2018, el entrenador se refirió a la necesidad de jugar “con el corazón”.

Al ser consultado sobre los audios y videos que circularon en las últimas horas, aseguró que vive en un “mundo real” y que no se deja llevar por el mundo virtual.

Ante la prensa, Sampaoli aseguró que “mañana se escribirá una nueva historia” para la selección y auguró que se verá “la mejor versión del equipo”.

“Estoy convencido de que tenemos muchos argumentos para sostener esto”, afirmó, al tiempo que expresó cada vez que pudo su “confianza” y “seguridad de que Argentina va a ir por todo”.

“Mañana vamos a instrumentar un partido de mucho corazón y de mucha fortaleza, y desde la necesidad que tiene Argentina de ganar”, agregó.

A su turno, evitó dar detalles sobre las reuniones privadas que mantuvo con el plantel. “Dialogo con los jugadores individualmente (…) Y no haría pública una reunión privada.”

Sobre la derrota sufrida ante Croacia, las posteriores críticas y las dudas sobre la continuidad en cargo, Sampaoli dijo: “Perder un partido de fútbol te hacen sentir como un delincuente en mundo virtual o ser una persona descartable.”

"No puedo aclarar cosas que desconozco o que no existen. Yo pienso en ganar el partido ante Nigeria. Sólo me detengo a preparar de manera coherente todo lo relativo al partido", abundó.

“Mi mundo real es ser un entrenador con una idea clara que a veces logro y a veces no. Si mi mundo fuera el virtual, dejaría esto”, continuó.

También atribuyo la caída al hecho de que Messi “se vio complicado porque la estructura del partido” así lo hizo: “Hasta el (primer) gol el partido estaba vinculado al dominio de Argentina”.

Ante la pregunta por la formación con la que la selección enfrentará a Nigeria, evitó dar nombres, explicó tampoco se la informó a jugadores y aseguró “tener el equipo en la cabeza”.

En tanto que sobre el rival africano dijo que se trata de un contrincante “difícil cuando no lo dominás. El objetivo es que no sea un partido de ida y vuelta y es ahí cuando es difícil poderlo controlar.”