Frank Kudelka dijo que Newell's fue superior cuando puedo hacer su juego y que podrían haberlo ganado en caso de haber estado más lúcidos a la hora de definir. "Quisiera jugarlo de nuevo", aseguró ante la prensa.

"Cuando jugamos a nuestro juego, fuimos superiores, les generamos, sostuvimos el juego en campo rival: mi deseo era hacerlo por más tiempo o que hubiéramos ganado el cotejo", declaró el DT rojinegro.

Para Frank, "en este partido hay un caudal mental superior a cualquier otro partido y en este tipo de clásicos, ahí dentro de la cancha el aspecto mental supera al racional. En ese sentido, a veces se corre mucho más, se piensa menos y eso acarrea un ritmo físico distinto a la normalidad".

"Dentro del torneo es un punto sumado, no le veo otra arista. Dentro del clásico en sí, le doy su valor porque no son partidos normales, son de otro campeonato, hay una serie de condiciones que se introducen en los que a veces lo racional sucumbe. Y no es fácil ejercitar lo programado. Le doy su valor, pero no me desdigo del otro día: me gusta ganar", agregó.

El abrazo entre ambos entrenadores antes del juego. (FotoBaires)

De acuerdo al conductor leproso, "cada uno con sus formas: nosotros jugamos de otra manera, el gol de ellos no viene por esas formas, hubo una serie de rebotes áereos. Y el gol nuestro quizás tampoco porque si bien lo preparamos, no fue consecuencia del juego como sí en el primer tiempo".

"Para ganar, faltó mejor puntería. Después del gol de ellos, tuvimos una neta. En un partido tan cerrado, de pelota dividida, tuvimos atributos para ganar el partido. Cuando jugamos a nuestras formas, fuimos superiores", dijo.

Y cerró: "Lo quisiera jugar otra vez, no lo digo con despecho ni revancha. Tendríamos la posibilidad de corregir cosas e incrementar las buenas que hicimos. Para lo emocional, lo popular, lo que significa este clásico, tiene connotaciones".