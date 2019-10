Cuando parecía que la Lepra iba a Paraná con los mismos que empataron ante Banfield, Kudelka reveló este jueves al mediodía que Mauro Formica podría aparecer en el equipo titular. Además, en el entrenamiento le dio minutos de fútbol a Aníbal Moreno por Lucas Villarruel, reemplazante del lesionado Cacciabue. Newell's juega el sábado a las 17.45 ante Patronato, por la fecha 10 de la Superliga con arbitraje de Fernando Rapallini.

El Gato ya está recuperado de un esguince de tobillo que lo dejó fuera de las canchas en el último mes y medio. "Su nivel de recuperación es total pero soy coherente con los tiempos", dijo el DT Frank Kudelka en conferencia de prensa, sin aún confirmar si jugará como titular o irá al banco de suplentes. El viernes se lo evaluará y habrá una definición.

Kudelka no confirmó si repetirá el equipo o no, aunque cuando un periodista le comentó que había averiguado que los once serían los mismos, el DT con una sonrisa respondió: "Averiguaron mal".

Salinas volverá a estar desde el arranque.



Esto significa además que del defensor central Cristian Lema, quien arrastraba una fuerte molestia lumbar, podrá estar desde el arranque. Y que el conductor sigue apostando por la escuadra que dejó una floja imagen ante los de Falcioni y cortó la racha triunfal en el Coloso.

La probable entonces es: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Lucas Villarruel o Aníbal Moreno, Julián Fernández, Denis Rodríguez o Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez; Rodrigo Salinas, Lucas Albertengo.