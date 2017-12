La ilusión del Cata Varela: "Si me toca debutar será un sueño"

La semana rojinegra previa al clásico comenzó con la duda de quien reemplazará a Nehuen Paz, quien fue expulsado ante Racing y se perderá el partido ante Central.

Una de las opciones es retrasar a Juan Ignacio Sills a la defensa, pero si Llop mirase rápidamente al banco el reemplazo natural es Joaquín Varela, un chico de 20 años de las inferiores que aún no debutó y apenas estuvo dos veces como suplente.

En Zapping Sport (Radio 2) el defensor no ocultó su ilusión de que pueda debutar el domingo a las 17 en el Gigante ante el clásico rival: "Si me toca debutar en el clásico será todo un sueño", afirmó, y aseguró que "esto que me toca vivir en la previa es hermoso".

Más allá de la decisión que tome el técnico, el nacido en Catamarca (por eso su apodo Cata) ya está en boca de todos los leprosos.

Para empezar a conocerlo, es diestro y nació el 20 de marzo de 1997, formó parte del Proyecto Crecer destinado a juveniles en San Francisco , Córdoba y llegó a Newell's en 2014 de la mano de Jorge Theiler - en ese momento coordinador de las inferiores - es actual capitán de la 4ta división AFA y mide 1.90, un centímetro menos que Paz, el jugador a reemplazar.

Decidirá el técnico si es oportuno enviarlo a la cancha haciendo su debut o apostar por el retraso de Sills y el ingreso de Nery Leyes al mediocampo.