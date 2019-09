La primera piloto de motos trans argentina debutó en una competencia este fin de semana y salió segunda. Se trata de Mariana Casas, quien también se presenta como la primera abogada transgénero del país. Militante de los derechos LGTB, reveló cómo fueron sus primeros contactos con el deporte.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Carburando.com, este fin de semana, en categoría Superbike Bonaerense dio inicio la división "Moto3 Femenil", donde Mariana junto a otras cinco participantes disputaron una final en motos de 250cc. en el Autódromo de la Ciudad de Roque Pérez. La ganadora fue la piloto de Chacabuco, Nahir Caviglia, Mariana Casas fue segunda y Dana Bucemo completó el podio desde el tercer lugar.

En una entrevista, Casas contó cómo decidió participar: “Amó las motos. Soy usuaria de motos de alta gama y cuando me enteré de que se iba a formar una categoría femenina me contacté con quien es la "Coordinadora", la piloto Graciela Astone y me sumé para acompañar este lindo proyecto que empodera a las mujeres”.

Mariana trabaja en el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). “Los colores de mi moto representan a la Federación Argentina LGTB (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans) de la que soy activista en defensa de sus derechos”, agregó a su presentación.

Su vínculo con los deportes está muy relacionado a su identidad sexual. “Cuando tenía 13 años mis padres me llevaron a un psicólogo. Estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, era otra época. El psicólogo me realizó varias entrevistas y lo que recomendó fue, y te lo digo textual: “Su hijo tiene que dedicarse a hacer mucho deporte para olvidarse las ideas que tiene”. Así que me enviaron a hacer deportes. Hice todo los deportes habidos y por haber, pero igual seguí sintiendo que era mujer”, reveló.

Casas se considera “buena deportista” y comentó que no solo es fanática del motociclismo: “Soy Timonel en Náutica, hice buceo y todo deporte que te imaginas. La verdad, es que soy bastante buena en casi todos los deportes, pero mi, verdadera pasión son las motos”.

Cuando se le preguntó si alguna vez había sido discriminada en el motociclismo, aseguró: “Nunca. El motociclismo es como una familia. Aquí todos me respetan. Sos piloto sin importar el género y punto”, dijo y confió que el ex-campeón argentino de Superbike, Rafael Sayón, le obsequió un juego de cubiertas usadas para poder venir a esta fecha. “El preparador y piloto, Adrián Espinoza, me alistó la moto para poder correr, ayudo mucho su papá Daniel y también agradezco a Cristian Viotti que me pintó la moto”; agregó.

“Muchos que no me conocían me vieron correr y se sorprendieron que voy muy prolija arriba de la moto. Clasifiqué bien y salí segunda con muy buen ritmo pero ojo que soy hipercompetitiva y no me conformo con esto, mis compañeras saben que voy a ir por la victoria en la próxima fecha. Las motos para mí son felicidad", concluyó.