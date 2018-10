La reserva leprosa le envía buenas señales a De Felippe

Newell's necesita sumar puntos en esta Superliga para mejorar la posición en la tabla pero, sobre todo, para engrosar el promedio. Y si las soluciones no vienen desde el propio plantel de primera, Omar De Felippe puede echar mano a la Reserva, de donde últimamente le vienen enviando buenas señales.



Es que el equipo de Bidoglio volvió a ganar, esta vez 2-0 a Estudiantes, en partido jugado este lunes. Y está segundo en el campeonato con 16 puntos, (cinco triunfos, un empate y una derrota), a tres puntos de San Lorenzo, único líder con 19.



El elenco del León venía de encadenar dos victorias de manera consecutiva, pero esta vez no pudo ante el rojinegro, que ganó merced en el Country Club de City Bell con goles de Rotondi y Cacciabue, dos futbolistas a los que el DT tiene muy bien considerados.



La alineación de Newell’s fue: Nicolás Temperini; Diego González, Alan Luque, Juan Freytes, Leonel Ferroni; Jerónimo Cacciabue, Juan Requena, Lisandro Alzugaray; Julián Marcioni, Alexis Rodríguez, Rodolfo Rotondi.



Por su parte, los once titulares del Pincha dirigido por Pablo Quattrocchi fueron: Pourtau; Saborido, Guzmán, Díaz, Benedetti; Desio; Rodríguez, Vera, Enríquez, Ruiz Martínez y Oses.