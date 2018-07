Las asociaciones de Inglaterra y Uruguay, multadas por FIFA

El Comité de Disciplina de la FIFA ha decidido imponer una multa de 70.000 francos suizos a la Asociación Inglesa (FA) y otra de 50.000 a la Uruguaya (AUF), informó este miércoles el máximo organismo futbolístico.



La FA ha sido multada y advertida por infringir el reglamento de medios de comunicación y mercadotecnia y el de equipamiento.



La FIFA había solicitado previamente a la federación inglesa que cesara la actividad que motivó la sanción, en particular que varios miembros de la selección continuaron exhibiendo marcas comerciales no autorizadas en artículo de material de juego antes y durante el encuentro ante Suecia, de cuartos de final del Mundial de Rusia.



La multa y la advertencia a la AUF también se refiere a infringir el reglamento de medios de comunicación y mercadotecnia y el de equipamiento, así como por llegar tarde al estadio.



También en este caso la FIFA había pedido previamente a la AUF que no se siguiera con dichas prácticas. Precisa que en el partido contra Francia, de cuartos de final, solamente un miembro de la selección volvió a exhibir marcas comerciales no autorizadas en los equipos de juego