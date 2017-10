Leo Fernández: "Estoy muy emocionado, estos pibes dieron todo"

Leo Fernández no puede más de la emoción. El artífice de este equipo canalla campeón de la Copa Santa Fe se mostró muy conmovido con la entrega de su plantel y dejó un mensaje esperanzado para el futuro. También deseó que el primer equipo pueda ganar el lunes y cambiar la racha.



“Demostramos que fuimos los mejores a lo largo de todos los partidos. Fuimos campeones por el esfuerzo que hicimos, nunca nos achicamos. Somos gente de laburo, por eso lo festejamos tanto", dijo el entrenador rodeado de sus jugadores.

Fernández agregó: "Estoy muy emocionado y orgulloso porque este plantel nos dio todo. Dieron un paso muy importante. Ahora hay que estar tranquilos y seguir trabajando con cautela y tranquilidad. No hay que acelerar procesos".



"Se lo dedico a mi vieja y a mi viejo y a la gente. Ahora sólo falta que Paolo meta el lunes y estamos todos contentos", remarcó, sobre el crucial encuentro ante Godoy Cruz en el que Montero se juega su permanencia en el club.





La felicidad del plantel



Una de las figuras de la revancha, Emmanuel Ojeda, comentó: "Hicimos un partido inteligente. Y no somos un plantel: somos un grupo de amigos y eso quedó reflejado en la cancha".

El otro futbolista de mejor nivel esta noche fue el arquero Jeremías Ledesma: "Más allá de mis atajadas, todos hicimos un gran esfuerzo. Y es muy merecido el título. Esta copa te abre puertas y es una vidriera para todos. Ahora a pensar en Godoy Cruz por Copa Argentina".



El goleador Agustín Coscia señaló: "El día que le ganamos a Unión en cancha de ellos pensamos que saldríamos campeones. Fuimos los mejores de la copa y quedó demostrado porque no perdimos ningún partido".



Por su parte, Diego Becker coincidió: "Fuimos los mejores, no perdimos ningún partido y jugamos igual en todas las canchas". Para Andrés Lioi, "esto no tiene comparación con nada, es inexplicable. Fruto del esfuerzo y el trabajo de cada día".



Finalmente, Renzo Reynaga declaró: "Leo nos pidió que dejemos la vida, que disfrutemos como si fuera el último partido de nuestra vida. Y lo hicimos".