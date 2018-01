Lioi, con chances de jugar: "Sólo pienso en adaptarme y progresar"

La lesión de Washington Camacho, que lo dejará al margen del equipo en el juego del 24 de enero ante Independiente, le abrirá la posibilidad de entrar a algún otro futbolista. Que podría ser Andrés Lioi, su reemplazante en el amistoso ante Lanús.

"No pienso en eso, sólo pienso en el día a día, progresar y adaptarme a primera división", dijo en Zapping Sport el mediocampista nacido el 7 de marzo de 1997 en Rosario, que ante el Granate definió la tanda de penales con su remate y podría ser titular el jueves en el ensayo ante Central Córdoba.

Para Lioi, "está bueno tener estas chances, estamos muy agradecidos a Leo (Fernández). Pero también es importante que nosotros demostremos en cada entrenamiento y cuando nos toque jugar".

Sobre su posición preferida, dijo: "En inferiores algunas veces me pusieron de doble cinco, pero me gusta mucho jugar por las bandas. La mayoría de las veces jugué por ahí y me siento más cómodo. En cualquiera de las dos, pero casi siempre lo hice por derecha".

"No creo que Leo me piense de doble cinco. Supongo que por las bandas, porque es donde me conoce. Pero si me pone de doble cinco, obvio que lo haría de la mejor manera posible", añadió.

Finalmente, se refirió al cambio de ritmo entre la Reserva y la máxima categoría: "Cuesta agarrar el tiempo, no estar apresurado ni demorarse; eso es lo más difícil. Hay que jugar a un toque o dos, estar bien perfilados. Hay que ir aprendiendo".