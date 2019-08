Lisandro Martínez es hoy uno de los defensores argentinos de mayor proyección en el mundo. Seguido de cerca por Lionel Scaloni (DT de la selección), tras un gran torneo en Defensa y Justicia lo compró el Ajax y hoy se desempeña en el campeón holandés, lejos de sus tiempos leprosos en los que debutó en primera pero debió irse porque no tenía lugar.

En diálogo con Zapping Sport, el oriundo de Gualeguay recordó su debut en Newell's de la mano de Juan Pablo Vojvoda y se refirió también a lo que hasta ahora era un rumor pero que acabó siendo una confirmación: que Juan Manuel Llop no lo quiso en el club por su baja estatura.

"Te voy a ser sincero, porque soy frontal y no tengo pelos en la lengua. A mí me hace debutar Vojvoda, pero al año siguiente llega Llop y yo desde un principio sentí que no le gustaba la forma de mi juego", dijo en Radio 2 el jugador, de 1,78 m de estatura.

Martínez, con la camiseta de Newell's. Debutó con Vojvoda.



"Quería otra cosa de un central. Y para mí fue el tema de la altura, pero yo no era quién para decirle lo que tenía que hacer, uno tiene que respetar sus gustos y decisiones. Y no le guardo rencor para nada", añadió.

De todos modos, Llop nunca se lo dijo de frente pero se lo demostró: "No me lo dijo, pero me lo hacía saber: me tiraba de lateral, no quería que juegue de central".