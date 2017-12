Llop define el reemplazante de Paz, que ya no jugaría más en Newell's

La ausencia de Nehuén Paz y quién será su reemplazante es el tema que moviliza a los leprosos en esta etapa previa al partido más esperado del semestre: el clásico del domingo a las 17 ante Central.



El técnico, Juan Manuel Llop, definirá en estas horas a quién pondrá junto a Bruno Bianchi en la zaga: si, como se especula, tiene su bautismo Joaquín Varela o, en su defecto, si baja Juan Ignacio Sills a la defensa y entra Nery Leyes el mediocampo.



Lo demás está definido: no habrá ningún cambio, a menos que se agrave la lesión de Brian Sarmiento y no pueda jugar. Para evitarlo, la decisión del cuerpo técnico fue preservarlo en los entrenamientos y no exponerlo a que se pierda el juego en el Gigante.



Por otra parte, la dirigencia rojinegra recibió en estas últimas horas un pedido de condiciones por el pase de Nehuén Paz de parte del club Montreal Impact de Canadá. Este equipo juega la MLS de Estados Unidos y sus emisarios se llevaron una muy buena impresión de sus últimos partidos.



Pero no sería el único club interesado en el ex All Boys. También River puso sus ojos en el zaguero zurdo, aunque aún no hubo ninguna consulta de parte de la entidad millonario y sólo hubo trascendidos. El pase de Nehuén estaría tasado en un monto cercano a los 2 millones de dólares.