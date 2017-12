Llop piensa en dos alternativas para resolver la ausencia de Paz

Juan Manuel Llop empezó desde el mismo sábado a la noche a analizar qué posibilidades tiene de suplir de la mejor forma posible la ausencia de Nehuén Paz, quien ante Racing vio la roja por doble amonestación y no podrá estar disponible en el clásico del próximo domingo a las 17.



Sin Franco Escobar (que está a un paso de ser vendido a Atlanta United de Estados Unidos), aparecen dos soluciones posibles: que baje Juan Ignacio Sills a ejecutar una función que ya cumplió varias veces en su carrera; o que ingrese el juvenil Joaquín Varela.



Si el ex Olimpo va a la zaga, seguramente ingresará a la formación el volante Nery Leyes, quien desde hace un par de partidos está sentado en el banco de suplentes; con el ingreso del juvenil, en cambio, se quedaría Sills repartiéndose el mediocampo con Rivero.



Varela, de 19 años, derecho, en el club desde 2014 procedente del Proyecto Crecer de San Francisco (Córdoba) y con un puñado de encuentros en Reserva, tiene como sello distintivo su fortaleza física que no va en desmedro de su técnica con el balón. Llop lo llevó a primera este año y podría hacerlo debutar.



Por lo demás, habrá que seguir de cerca la evolución de Brian Sarmiento y Joaquón Torres, que terminaron el choque con Racing con sendas molestias, pero en principio ninguno de los dos corre riesgo para la excursión al Gigante.