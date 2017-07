Llop se mostró afectado y habló sobre la salida de Maxi Rodríguez de Newell's

En cuanto a si buscará incorporar un jugador de jerarquía para reemplazar a Maxi, sostuvo que “no es tan fácil contratar” y que hay que ser coherentes con la situación económica para “que no pase lo del semestre pasado”.

La falta de Maxi cambia “la jerarquía” del plantel, dijo Llop en conferencia de prensa, que se mostró preocupado por la salida de referentes con el ex jugador de la selección, Ignacio Scocco y Mauro Formica. También destacó que se fue “una cantidad de goles importante”.

Se lo vio afectado a Juan Manuel Llop, el entrenador de Newell's Old Boys, por la salida de Maxi Rodríguez de la institución. “Una lástima no poder compartir este proyecto con él”, dijo, y sostuvo que la estructura se resiente tanto por la “idea futbolística” que el propio Chocho tenía como por lo que la Fiera representa desde lo grupal.

