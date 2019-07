Mientras de debate qué pasará con el futuro de la selección y si el DT Lionel Scaloni debe o no seguir en el cargo, el ex delantero y campeón del mundo Mario Alberto Kempes señaló "aciertos y errores" en el ciclo y solicitó "tiempo" para su trabajo, a horas de haber quedado eliminado de la Copa América Brasil 2019.

"Lo de Scaloni no es todo malo. Tiene aciertos, errores y cosas para corregir, como todos, pero hay que darle tiempo y dejarlo trabajar. Sino es todo improvisación en la AFA", indicó Kempes en diálogo con Radio Cooperativa.

"No le podés poner un cuchillo en la panza al DT de Argentina. En dos meses no puede hacer milagros. Dejalo trabajar y dale tiempo", agregó el "Matador".

El Matador trabaja como periodista en la cadena ESPN.



Kempes, de 64 años, aseguró que más trabajo en este equipo "dará sus frutos" y consideró que están "en el camino indicado".



El ex goleador de Instituto de Córdoba, Rosario Central, River y Valencia de España también se refirió a la derrota ante Brasil por 2 a 0 que dejó al equipo sin final en la Copa América.



"La Argentina pudo empatarlo. Estos muchachos si juegan al truco, con el as de espadas, el siete bravo y el ancho de bastos son capaces de perder, pero jugaron bien. No sé si pecaron de inocentes o qué pero le hicieron el juego a Brasil. Argentina no estuvo a dos goles de diferencia. Tité leyó mejor el partido y supo cuando contraatacar", concluyó Kempes.

El ciclo Scaloni seguirá, en principio, hasta diciembre, por lo que quedan el encuentro por el tercer puesto de la Copa América ante Chile (sábado a las 16) y luego otros seis amistosos, entre los que se cuenta uno ante Alemania en Dortmund el 9 de octubre.