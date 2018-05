Los 23 de Sampaoli: agradecimientos, lamentos y el descargo de la gente en las redes

Apenas Jorge Sampaoli dio el nombre de Sergio Agüero, el que marcaba el punto final de su lista de 23 convocados al Mundial de Rusia, las repercusiones estallaron en todo ámbito: en casas, trabajos, bares y taxis comenzaron los análisis y comentarios futboleros que se adueñaron del mediodía de lunes, a 25 días del comienzo de la Copa.

Los jugadores también fueron parte y se mostraron agradecidos por estar en la lista y otros lamentaron no haber sido convocados.

Parte de la alegría rosarina la compartió el Juan Lo Celso, el padre del ex jugador de Rosario Central, en Zapping Sport (Radio 2): "Recién hablé con él, está muy contento y disfrutando de este momento. Uno siempre estaba con la esperanza de que lo convoquen pero sinceramente recién caigo de todo. Ni siquiera tengo pasajes, ahora me tengo que empezar a moverme con eso", afirmó emocionado.

"Sueños que uno se propone de chico que con sacrificio y humildad se cumplen. Contento y feliz por mi familia que me acompañó en las buenas y en las malas, y siempre me apoyaron", tuiteó Manuel Lanzini.

Sueños que uno se propone de chico que con sacrificio y humildad se cumplen. Contento y feliz por mi familia que me acompañó en las buenas y en las malas, y siempre me apoyaron. Ahora a concentrarse en lo que viene que es lo más lindo que nos toca vivir. ������������ #Argentina pic.twitter.com/RZdH24yF6F — Manuel Lanzini (@manulanzini) 21 de mayo de 2018

El Toto Salvio compartió la alegría con su mujer: "Tu trabajo, tu sacrifício, tu dedicación , todo lo que amas el fútbol hace que estés ahí. LO MERECES!", escribió ella, a lo que él respondió: "Gracias amor mío. Gracias por estar siempre en todas. Te amo".

"Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad", fueron las palabras de Gabriel Mercado en su Instagram, mientras que Paulo Dybala manifestó que "el sueño de cada niño que patea una pelota, la remera de la selección en el evento más importante".

El sueño de cada niño que patea una pelota, la remera de la selección en el evento más importante. VAMOS ARGENTINA ���� #argentina #worldcup #Russia2018 pic.twitter.com/iD3BJNvaXR — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 21 de mayo de 2018

Quien recibió un duro golpe al no ser convocado fue el volante Leandro Paredes, quien escribió: "La ganas, el deseo y la ilusión de usar esta Camiseta eran muchísimas me duele el alma de no poder hacerlo pero sé que mi familia y mis amigos me van a dar la fuerza que hoy necesito para no bajar los brazos. Hoy felicito y les deseo lo mejor a los 23 afortunados que están en ese lugar sé que van a defender y llevar esta Camiseta a lo más alto".

La gente también opinó a través de las redes. La ausencia de Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Nahuel Guzmán y Enzo Pérez se llevaron los principales tuits, así como también la inclusión de Franco Armani y Cristian Ansaldi. Sus nombres llegaron a ser los más mencionados en la red social Twitter desde que el DT entregó la lista.

La lista con más lesionados y suplentes en sus clubes. Buen récord. Pero con Messi dejame ilusionarme. pic.twitter.com/qmrCHALMAG — Nico Latini (@nico_latini) 21 de mayo de 2018

Me parece una picardía que Argentina vaya a #Rusia2018 sin Icardi y Centurión. Pero la INJUSTICIA de la lista de 23 de Jorge Sampaoli tiene nombre y apellido, y se llama Enzo Nicolás Pérez.

Tan desagradecidos que asusta pic.twitter.com/3UutgkoazI — Juan Bindi (@JuanBindi) 21 de mayo de 2018