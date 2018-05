Los Jaguares vencieron a Chiefs y llevan cuatro triunfos al hilo

Los Jaguares lograron hoy una gran victoria por 23-19 sobre Chiefs, de Nueva Zelanda, equipo bicampeón del Super Rugby, e incrementaron sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final, en el inicio de la 12da. semana del certamen que organiza la Sanzaar, integrado además por franquicias de Australia, Sudáfrica y Japón.



El cotejo se desarrolló en el Rotorua Stadium de la ciudad de Hamilton y el equipo argentino conducido por el entrenador Mario Ledesma alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en el certamen, todos en condición de visitante.



Los Jaguares con el triunfo de hoy frente a los Chiefs -el rival más exigente- finalizaron una histórica gira por Oceanía en forma invicta, al vencer a los australianos de Blues (20-13) y Brumbies (25-20), y a los neozelandeses de Rebels (25-22) y esta madrugada a Chiefs.



Los tantos del conjunto argentino fueron anotados por un try del tucumano Ramiro Moyano, un try penal, dos penales y una conversión del apertura tucumano Nicolás Sánchez, y un penal de Emiliano Boffelli.



Por su parte, los tantos de Chiefs, campeón del certamen en 2012 y 2013 y ubicado entre los cuatro primeros en las pasadas dos temporadas, se concretaron con un try de Jesse Parete en la última jugada del partido, y cuatro penales y una conversión de Damian McEnzie.



Con este triunfo, Los Jaguares acumulan seis victorias y cinco derrotas y están segundos en la Conferencia Sudafricana con 24 puntos y con grandes posibilidades de acceder a los cuartos de final del Super Rugby.



Síntesis:



Chiefs: Charlie Ngatai (cc); Toni Pulu, Anton Lienert-Brown, Alex Nankivell y Solomon Alaimalo; Damian McKenzie y Te Toiroa Tahuriorangi; Liam Messam, Sam Cane (cc) y Lachlan Boshier/Luke Jacobson; Tyler Ardron y Michael Allardice; Angus Ta'avao, Liam Polwart y Karl Tu'inukuafe. Entrenador: Collin Cooper



Los Jaguares: Joaquín Tuculet (capitán); Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de La Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Tomás Lezana; Tomás Lavanini y Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Santiago García Botta. Entrenador: Mario Ledesma.



Tantos en el primer tiempo: 7' penal McKenzie (C), 19' penal Boffelli (J), 24' penal McKenzie (C), 26' try Moyano convertido por Sánchez (J), 38' penal McKenzie (C) y 41' penal McKenzie (C). Resultado parcial: Chiefs12- Los Jaguares 10.



Tantos en el segundo tiempo: 2' penal Sánchez (J), 10' try penal convertido por Sánchez (J), 31' penal Sánchez (J) y 40' try Parete convertido por McKenzie (C). Resultado final: Chiefs 19- Los Jaguares 23.



Ingresaron en Chiefs: Nathan Harris, Sam Prattley, Jeff Thwaites, Jesse Parete, Pita Gus Sowakula, Brad Weber, Marty McKenzie, Levi Aumua.



Ingresaron en Los Jaguares: : Agustín Creevy, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Leonardo Senatore, Santiago González Iglesias, Juan Cruz Mallía.



Amonestados en el segundo tiempo: 9' Allardice (C) y 10' Messan (C)



Cancha: International Stadium Rotura (Hamilton)



Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).