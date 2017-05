Los agudos de Teo: el colombiano filmó su lado oculto

Una publicación compartida de Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) el 19 de May de 2017 a la(s) 9:15 PDT

Teófilo Gutiérrez, delicioso y talentoso delantero que suele meterse en problemas por su carácter fuerte y no pocas veces conflictivo compartió en sus redes sociales un video que desnuda un costado menos conocido: se filmó cantando en el auto y muy alegre.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo