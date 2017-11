Los cambios en los que piensa Llop para visitar a River

Newell's deberá sacarse rápidamente de la cabeza la derrota del viernes ante Belgrano y centrar todas sus energías en hallar la mejor versión de sí mismo para afrontar un desafío mayúsculo: el que se le viene ante River, el próximo domingo a las 19.15 en el Monumental.



Para ese cotejo, válido por la fecha 10 de la Superliga de primera división, Juan Manuel Llop deberá hacer una variante obligada en el sector defensivo por la suspensión por acumulación de amarillas de Bruno Bianchi.



En ese puesto, es muy probable que sea Franco Escobar el elegido para hacer dupla central con Nehuén Paz. Y no habría que descartar otra modificación en el costado izquierdo, ya que Leonel Ferroni ya estará a disposición y podría desplazar a Milton Valenzuela, que jugó ante el Celeste.



Por otro lado, en el mediocampo habrá que ver cómo se recupera de una molestia Juan Ignacio Sills, quien sustituyó al lesionado Nery Leyes (no llegará tampoco esta vez). Si no se repone a tiempo, podría aparecer Maxi Ribero.



En cuanto al resto de los componentes de la creación y el ataque, ninguno tiene el puesto asegurado, sobre todo Figueroa y Leal, que cumplieron una muy floja labor ante los cordobeses. Héctor Fertoli y Mauro Guevgeozian podrían contar con alguna chance de estar.