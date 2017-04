Los hinchas de Boca detenidos en Santa Fe no podrán entrar ni a la Bombonera

Los 81 hinchas de Boca que en la madrugada del lunes fueron detenidos por tenencia de armas de fuego en la autopista Rosario-Santa Fe, al regreso del partido en Rafaela, no podrán ingresar a ninguna cancha del país, incluida la Bombonera.



Esto fue confirmado este miércoles por Diego Maio, director de Coordinación de Seguridad en Competencias Deportivas y Espectáculos Masivos de Santa Fe, en Radiópolis por Radio 2.



"En este momento se esta redactando la resolución y ayer se tomó la decisión que se encuadra dentro del acuerdo que se firmó con Rafaela y con todos los clubes de la provincia. A estas personas se les aplicará el derecho de admisión y no podrán ingresar a ningún estadio de Santa Fe ni de todo el fútbol argentino", comentó.



La prohibición se hará extensiva a todo el país "porque se firmó un convenio entre AFA y el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de un proyecto presentado por Santa Fe en el Consejo Nacional de Seguridad, que firmó Armando Pérez en su momento y está refrendando Tapia, por el cual cualquier persona que tengo derecho de admisión aplicado en cualquier estadio no podrá ingresar a ningún partido organizado por AFA".



De esta manera, estos simpatizantes xeneizes ni siquiera podrán ingresar a la Bombonera.