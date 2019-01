Marcelo Bielsa mandó un espía a una práctica y se le enojaron

El DT argentino Marcelo Bielsa asumió este viernes ser "el máximo responsable" de haber enviado un espía de su club, Leeds United, a la práctica del Derby County, episodio que generó repudio en el ambiente del fútbol inglés.

El Loco ofreció sus disculpas por el hecho que ofendió a la entidad rival y que inclusive generó la detención del emisario durante el entrenamiento realizado el jueves en la previa del partido que ambos equipos debían jugar este viernes –fue triunfo por 2-0 para el Leeds– por la 26ª fecha de la segunda división del fútbol inglés.

"Soy el máximo responsable porque no pedí autorización del club para enviar a esta persona. No importa si yo creo que es legal, ilegal o incorrecto; lo que importa fue que Derby County y su técnico (Frank Lampard) se sintieron ofendidos", reconoció en una nota con la cadena Sky Sports antes del partido.

El argentino admitió que, después de lo ocurrido, conversó con su colega rival, quien le recriminó haber "transgredido el Fair Play".

"Yo pienso distinto, pero lo que importa es cómo se ha sentido el club Derby County. Sin intención de justificarme, esta práctica la utilicé desde las Eliminatorias Sudamericanas con Argentina", recordó.

"Eso no está prohibido, incluso es algo que se comenta en la prensa, pero para algunas personas es cuestionable", aceptó.

Lampard tuvo que parar la práctica del Derby County el jueves por la presencia de un individuo sospechoso en las instalaciones en las instalaciones del club.

La policía del condado de Derbyshire acudió de inmediato al centro de entrenamiento y detuvo al presunto espía, al que se le incautaron un par de prismáticos, unas tenazas y una muda de ropa, según informó el Daily Mail.

Lampard: "No me importa si es cultural"

El DT de Derby County, Frank Lampard, rechazó el descargo de Bielsa al afirmar que "no importa si es cultural" la práctica de enviar espías al entrenamiento del club rival.

El ex capitán del seleccionado inglés invitó al Loco a "revisar" la costumbre que mantiene desde su época de entrenador del seleccionado argentino tras considerar que "está mal" hacerlo.

"No me importa si es cultural. Si tengo posibilidades de viajar más adelante en mi carrera, entonces trataré de descubrir cuál es la manera de actual en el país que me toque y la respetaré. Creo que ésa es una manera correcta de actuar, no sólo en el fútbol, sino en la vida", respondió.

Finalmente, el partido entre ambos fue triunfo por 2-0 para el equipo del rosarino, que sigue como líder de la segunda división inglesa.