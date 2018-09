Martino habló de la chance de volver a dirigir a la selección argentina

El futuro de la selección argentina aún es difuso. Por ahora, Lionel Scaloni dirige interinamente al equipo, pero no se sabe qué sucederá en 2019, cuando el combinado deba afrontar el desafío de la Copa América. Y el nombre de un viejo conocido vuelve a sonar: Gerardo Martino.



"Primero debo resolver mi futuro. En los próximos 15 o 20 días tengo que resolver si sigo dos años más acá en Atlanta o no", le dijo el Tata al programa El Alargue, de la emisora colombiana Caracol Radio.



Al rosarino también lo quieren para comandar al primer equipo cafetero que acaba de dejar José Pekerman. "Es atractiva la posibilidad", señaló el ex conductor de Newell's, que hoy dirige en el fútbol estadounidense.

Un dato que alimenta la posibilidad de regresar a la albicelesre es su relación con el presidente de AFA, Claudio Tapia: "Fue una persona que ha estado con nosotros en los peores momentos dirigenciales. Fue una persona que no se separó de al lado nuestro y siempre nos trató de ayudar".



"Mi decisión de irme fue profesional, de desarreglo en el funcionamiento que debe tener una Selección como la Argentina", explicó.

Y echó por tierra los rumores que hablaban de que pediría sacarle privilegios a Lionel Messi: "Mi relación con Messi es normal, lo pude dirigir en Barcelona. No tengo ningún inconveniente con Messi ni con ningún otro jugador de la Selección", cerró.