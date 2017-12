Mascherano: "La última etapa en la selección fue un calvario"

Javier Mascherano, al igual que Lionel Messi el miércoles, analizó en profundidad la actualidad de la selección argentina.

"La última etapa fue un calvario", tiró Masche en una nota con TyC Sports a la hora de referirse a lo que costó lograr la clasificación al Mundial de Rusia y a las finales perdidas.

“No pudimos concretar el último paso en los últimos años, pero el camino se recorrió con unos valores dentro y fuera de la cancha. Podíamos luchar contra cualquier selección, hasta con las más potentes del mundo. Esta última etapa fue un camino oscuro".

El jugador continuó y afirmó: "Está claro que no hicimos las cosas como las veníamos haciendo anteriormente. Cuando no lo haces bien, estás al límite del fracaso. En el último tiempo nos desviamos porque se nos metió en la cabeza las tres finales perdidas”.

"No somos víctimas, no tiene sentido excusarse y la selección no es de nadie, ni siquiera de Leo, es de todos", cerró el tema.

El ex River reconoció: "En Barcelona perdí el protagonismo de años anteriores y lo que más miedo me da son mis últimas lesiones".