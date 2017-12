“Me dijeron que no podía correr con esa remera porque no lo podían controlar”

Desde hace tres años, Jorge Marcote, participa de diferentes carreras con una remera que comparte los colores de Central y Newell's. Hasta aquí no había tenido mayores problemas, pero este domingo, en la tradicional Maratón Canalla, no lo pudo hacer porque lo increparon con violencia y porque los organizadores le indicaron que debía quitarse la camiseta debiudo al revuelo “incontrolable” que se había generado. “Nadie me pudo explicar en forma coherente porqué no podía correr con esa remera”, señaló.

En diálogo con A Diario (Radio 2), Jorge describió el bravo momento que le tocó vivir este domingo en la maratón de Central. “Pasó lo que iba a pasar hace tres años cuando empecé con todo esto”, dijo resignado.

Luego aclaró que “nunca me había pasado con este grado de violencia; por ahí algún auto que pasaba y me gritaban, pero no pasaba de ahí”.

“Encima yo soy hicha de Central, pero bueno...”, confió Marcote, que se crió en una casa a metros del Gigante de Arroyito. “Alguien se me acercó y me dijo «te voy a cagar a trompadas», y cuando le pregunté porqué, me contestó «porque sí»”.

Jorge detalló que “después vinieron los organizadores para recomendarme que no participara o que me cambiara la remera porque no lo podían controlar”.

“Me dijeron que no es el momento para este tipo de cosas, yo le pregunté si ellos llevan el auto al mecánico cuando se rompe o cuando anda bien. Hoy la sociedad necesita un mecánico”, graficó el deportista rosarino.

Luego Jorge comentó que “había gente que empezó a defenderme y que se peleaba con los que me insultaban”. Y aseguró: “Nadie me pudo responder en forma coherente porqué no podía correr con esa remera”.

Marcote recordó que “la maratón de Newell's no la pude correr porque estaba con una lesión, pero acompañé a los corredores con mi bibicleta y con esa remera y no tuvo inconvenientes”.

“Los chicos que me agredieron ayer, que no eran de estratos sociales bajos, porque muchos pretrenden justificar la violencia con ese argumento, quisiera saber cómo hacen para convivir con sus amigos y con el resto de la gente de la ciudad”, terminó.