"Me sorprendió que no tengan en cuenta a Jonás Aguirre"

Jonás Aguirre era uno de los jugadores que debía volver a Central luego de haber salido a préstamo. Pero la dirigencia, en sintonía con el DT Leo Fernández, ya le comunicaron a su representante, Daniel Quinteros, que no será tenido en cuenta para el proyecto deportivo 2018.



"Me sorprendió lo de Jonás porque es un producto de las inferiores de Central, pero hay que aceptar las decisiones y seguir adelante. Él es fuerte de cabeza, tiene 25 años y le queda mucho recorrido en el fútbol", dijo su apoderado en Zapping Sport, por Radio 2.

El ex futbolista centralista, ahora intermediario, comentó que "la decisión me la comunicó Cefaratti y le dije a Jonás el mismo día, porque hay que empezar a trabajar para conseguir un equipo donde encuentre regularidad y volver atener el rendimiento que demostró aquí, sobre todo por la edad que tiene".

Aguirre no pudo hacer pir en el fútbol mexicano: "Sinceramente pensé que iba a tener más continuidad en México. Arrancó jugando en Necaxa, pero luego se lesionó y estuvo un tiempo parado. Y el fútbol mexicano no te da tiempo, se cambian mucho los jugadores. Después llegó a Puebla, donde el equipo no anduvo bien, cambió de técnico. Y no se dio".

Colman y Maxi González

Quinteros también representa a Gustavo Colman, a quien le rescindieron el contrato: "Él tenía la idea de seguir, pero le hice entender que no tenía sentido encapricharse en una idea que no iba a ser buena, porque no iba a tener posibilidades de jugar y era insólito para un jugador de su edad y su trayectoria. Y así llegamos a un acuerdo con Cefaratti".

"Lo económico nunca fue una traba con él, para firmar ni rescindir. No iba a tener una participación activa en lo que viene y el técnico junto a los directivos entendieron que se necesita darles más rodaje a jugadores de inferiores o traer refuerzos en esa posición", añadió.

En cambio, otro de sus representados, Maxi González, se ganó el puesto de titular: "Maxi se fue a Quilmes, encontró regularidad, pero hace dos meses en Central me habían dicho que no iba a tener lugar. Tuvo la oportunidad, jugó partidos excelentes ante rivales de jerarquía y se ganó su lugar. Así es el fútbol", tiró.

"Ahora tiene que defenderlo y seguir entrenando mejor que hasta ahora. Se lo merece porque es un chico excepcional. Necesitaba la continuidad para demostrar qué tipo de jugador es", concluyó.