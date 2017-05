Media sorpresa: Beligoy será el árbitro del clásico rosarino

Este martes por la tarde, el Colegio de Árbitros, con el ex juez Horacio Elizondo al frente, anunció a través de una pantalla gigante que el apuntado para el derby rosarino es Federico Beligoy.

No se puede decir que es sorpresiva la designación de Federico Beligoy como árbitro para el Newell's-Central que se disputará el domingo a las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa, porque estaba entre los dos candidatos para controlar este encuentro. Pero sí es una media sorpresa, porque ayer todos aseguraban que la responsabilidad caería en Darío Herrera.

