Messi sigue castigando de tiro libre y rompiendo récords

Lionel Messi marcó este domingo un nuevo gol de tiro libre, estableció otro record más y encarriló nuevamente la Liga española en favor del Barcelona, que le ganó por 1-0 a Atlético Madrid, para escaparse desde lo más alto de la tabla de posiciones, al continuar la 27ma. Fecha.

En un Camp Nou ocupado por 90 mil espectadores, el astro rosarino definió el pleito, con un remate directo al ángulo superior izquierdo, a los 26 minutos del primer período.

Con este resultado, Barcelona sigue mandando las posiciones, ahora con 69 unidades, con 8 de ventaja sobre el conjunto colchonero.

De esta manera, el 10 del Barsa no sólo sumó la conquista número 24 en el presente campeonato sino que llegó a las 600 en su prolífica carrera como profesional (539 en la entidad catalana, 61 con el seleccionado argentino).

Además, el capitán del seleccionado albiceleste consiguió su tercer tanto consecutivo, mediante sendos tiros libres. Hace casi diez días, Lionel convirtió uno de los seis goles al Girona (6-1), con un remate bajo, y a rastrón.

El jueves último, el zurdo, de 30 años, metió un zapatazo inatajable para su compatriota Leandro Chichizola (ex River), en el empate 1-1 con Las Palmas, en donde marcó Jonathan Calleri (ex Boca), mediante un tiro penal.

Y durante la jornada, cuando Barcelona ya empezaba a merodear seguido el área de Jan Oblak, una imprudencia del mediocampista Thomas Partey desató el calvario para los dirigidos por Diego Cholo Simeone.

Ocurrió a los 26 minutos del primer tiempo, con una falta del ghanés al rosarino, a casi 25 metros del arco. El rey del fútbol mundial acarició la bola con su botín zurdo y le dio una nueva parábola cercana a la perfección. El balón, a pesar de ser tocado por el guardavallas visitante, ingresó casi por el ángulo. 1-0 y felicidad en el Camp Nou.

Esa pincelada de talento bastó para definir un pleito que fue de menos a más para Barcelona, que perdió a Andrés Iniesta por lesión (molestia en el bíceps femoral). En el segundo tiempo, el DT Simeone mandó a la cancha a Angel Correa (ex San Lorenzo) con el propósito de alcanzar mayor presencia en el área adversaria.

Lo cierto es que el Atlético pudo inquietar con centros e inclusive hasta logró una conquista por medio del francés Kevin Gameiro, que hubiera supuesto el inmerecido empate. Pero el delantero Diego Costa estaba un pie adelantado y el árbitro Gil Manzano (amonestó a Messi en el primer tiempo por una infracción a Filipe Luis), de correcta tarea, anuló la maniobra.

Síntesis

Barcelona: Marc Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Samuel Umtiti y Jordi Alba; Philippe Coutinho, Iván Rakitic, Sergio Busquets e Iniesta; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Sime Vrsaljko, José María Giménez, Diego Godín y Filipe Luis; Saúl, Thomas Partey, Gabi y Koke; Diego Costa y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone

Gol en el primer tiempo: 26m. Messi (B)

Cambio en el primer tiempo: 35m. André Gomes por Iniesta (B). En el segundo tiempo; 14m. Angel Correa por Vrsaljko (AM); 21m. Kevin Gameiro por Gabi (AM); 30m. Lucas Hernández por Filipe Luis (AM); 38m. Paulinho por P. Coutinho (B)

Amonestados: Messi, Rakitic (B) Vrsaljko, J. M. Giménez (AM)

Estadio: Camp Nou (Barcelona)

Arbitro: Gil Manzano.

Espectadores: 90.356