Montero: “Sufrimos el desgaste psicológico de la final con Boca”

Paolo Montero aceptó que este domingo Central sufrió una “dura derrota” ante San Martín, aunque admitió que la carga mental del partido decisivo ante Boca del último miércoles hizo mella en el rendimiento del equipo.



“Es una dura derrota después del buen triunfo del miércoles. El desgaste psicológico se sufrió. No es que hayamos estado relajados, sí que hubo estrés porque lo del otro día fue una final”, dijo el uruguayo.



Según Paolo, “por momentos no fuimos intensos, pero entramos en el segundo dominando y ahí se dieron vuelta las cosas. No hay mucha explicación. No voy a entrar en justificaciones, porque cuando echaron a Parot tuvimos opciones de marcar también. Hay que seguir laburando”.



“Esta derrota deja que pensar. Se perdió y nos vamos con tristeza. Tenemos que saber cerrar los partidos. Lamentablemente se desperdició el envión de lo del otro día”, tiró.



También evitó hacer referencia al desempeño de Juan Pablo Pompei, que echó a dos jugadores de Central y cobró un penal en contra: “Es muy fácil hablar de los jueces. Uno tiene que hacer autrocrítica primero. Tuvimos la chance del 2-0 y no la convertimos. Los árbitros no juegan”.



Y volvió a contestar acerca de su continuidad en el club: “La semana que viene se hablará, pero no estoy pensando en eso. Esto se revierte laburando, con personalidad, que este equipo la tiene”.