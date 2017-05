Montero se rompe la cabeza para cubrir los laterales en el clásico

El director técnico de Rosario Central, Paolo Montero, probó este miércoles al volante ofensivo uruguayo Washington Camacho como marcador lateral izquierdo y al juvenil Maximiliano Lovera como volante derecho, durante el ensayo de fútbol que el plantel profesional cumplió en el Country de Arroyo Seco, de cara al clásico del domingo -como visitante- ante Newell's Old Boys.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo