Montero tiene dos ausentes seguros y el goleador en duda

Paolo Montero le dio un largo descanso a sus jugadores luego del triunfo en el clásico, un poco para apaciguar toda la efervescencia de una semana cargada de nerviosismo y otro poco a modo de premio por el éxito que le dio una gran alegría a los hinchas.



Pero el efecto del derby se difuminará con el paso de los días, ya que el próximo desafío ya aparece a la vista: será el domingo venidero a las 20.15 ante Racing, por la fecha 25 del certamen de primera división con arbitraje de Ariel Penel.



Para ese juego, el DT no sabe si podrá utilizar a Marco Ruben, quien sufrió una entorsis en el tobillo izquierdo, en el que ya a inicios de año se le detectó un sobrehueso al que el cuerpo médico planea intervenir a fines de torneo. De todas maneras, aún no lo descartan.



Pero Paolo tiene otros inconvenientes, ya que José Leguizamón vio la roja y Germán Herrera llegó a la quinta amarilla, por lo que no los tendrá a disposición. Se especula con que Hernán Menosse pasará a la zaga para que entre Cristian Villagra y que Fabián Bordagaray tendría la chance de jugar junto a Teófilo Gutiérrez si Ruben no está.