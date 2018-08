Newell's abre la Superliga visitando a Vélez en el Amalfitani

Newell's y Vélez abrirán esta tarde desde las 19 la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Con arbitraje de Fernando Echenique, la escuadra de Omar De Felippe se las verá con la de un viejo conocido leproso: Gabriel Heinze.

En su última conferencia de prensa, De Felippe contó que tras la victoria por Copa Argentina analizó con el equipo las falencias defensivas exhibidas ante Defensores Unidos. "Nos llegaron mucho. No podemos dar esas posibilidades. La idea es que el rival no llegue cómodo", tiró.

Con respecto a la formación que pondrá en cancha ante el Fortín, dijo: "Lo vamos a resolver antes del partido". Será clave saber si podrá contar con el paraguayo Iván Piris, que llegó para ser titular en el lateral derecho.

Las dudas son varias: en ese costado, Piris o Alan Luque, ya que Nadalin está lesionado; en el puesto de primer marcador central, Stefano Callegari o Teodoro Paredes; y arriba, Alfio Oviedo o Víctor Figueroa.

Por su parte, Vélez se quedó sin su principal figura, Mauro Zárate, quien decidió seguir su carrera en Boca Juniors. De todos modos, Gabriel Heinze, su entrenador, no pierde el optimismo: "Llegamos como quiero y mucho mejor. Los que están acá son mejores jugadores que los que tuvimos", tiró.

Si bien no lo confirmó, el Gringo le daría la posibilidad de ser titular al juvenil Thiago Almada: "Tiene unas ganas bárbaras. Pienso que tiene 17 años, pero cómo no lo voy a poner. Él me está demostrando que quiere jugar. Es verdad que es muy joven y darle mucha contención y herramientas".

La alineación sería: Alexander Domínguez; Díaz, Laso, Abram, Ortega; Domínguez, Giménez, Almada; Bouzat, Ramis, Vargas.