Newell's aceptó otra promesa de pago y entrena

El representante del gremio escuchará a los jugadores y los asesorará para definir qué estrategia seguirán en caso de que el lunes, la comisión directiva vuelva a incumplir la renovada promesa. La paciencia de los jugadores es finita y no habría que descartar que haya otra medida de fuerza si vuelven a decepcionarlos.

— Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 12 de enero de 2017

Pese a que la dirigencia de Newell's no logró reunir el dinero prometido para pagar este jueves el salario del mes de octubre, el plantel profesional rojinegro decidió continuar con la pretemporada que lleva adelante en Mar del Plata. Eso sí, luego de escuchar una nueva promesa.

