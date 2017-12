"Newell's está en terapia intensiva y con infección"

La oposición de Newell's Old Boys sigue de cerca y con mucha preocupación el devenir de la institución. Uno de los principales referentes, Ariel Moresco, habló del presente leproso en Zapping Sport, criticó a la conducción actual e hizo una autocrítica conjunta acerca del frente opositur que nunca se armó y posibilitó el triunfo de la fórmula de Bermúdez.

"Hay una preocupación muy grande. Newell's es un enfermo que está en terapia intensiva y con infección", dijo el abogado en Radio 2, donde informó que se presentaron en Tribunales a pedirle una audiencia al juez Bellizia para consultar "determinadas cuestiones", pero no fueron atendidos.

Moresco, perteneciente al Movimiento 1974, cree que para llegar a este mal presente "hay culpa compartida entre dirigentes, juez y el órgano fiduciario, que recién ahora se dieron cuenta de que no deberían haber permitido este nivel de endeudamiento".

"Entre 2009 a 2014, no se pagó nada de la deuda porque la misma aún estaba bajo estudio. Pero en esa etapa el club vendió por 28 millones de dólares. No puso un ladrillo y no achicó el pasivo", narró.

Según Moresco, "Hay una gran responsabilidad de los dirigentes de esa época tanto como del juez, que debería haber echado mano a esa liquidez y reservarla para achicar la deuda cuando fuera el momento. No había inmediatez porque no se sabía cuánto ni a quién debíamos pagarles, pero no hicimos una obra ni achicamos el pasivo".

El abogado cree que todo podría haber cambiado si la oposición hubiera ido unida a las elecciones: "Estamos arrepentidos. Si se juntaban dos, tres o cuatro listas podríamos haber armado un frente con gente con idoneidad para conducir el club. Nos equivocamos severamente y somos responsables del momento que pasa el club también los opositores".