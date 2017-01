Newell's le ganó a Atlético Paraná en Bella Vista

Ambos tantos fueron de gran factura: el primero, con una excelente definición de Nacho, quien la picó por encima del arquero tras pase de Formica; el segundo, corolario de una my buena maniobra colectiva, que nació de los pies del arquero Pocrnjic y culminó con el ex Olimpo empujándola abajo del arco.Newell's, que marcha segundo en el torneo de primera división, fue mucho más que su rival, que milita en la B Nacional. Manejó la pelota con criterio, basado en la distribución de Quignon, el talento de Formica y le jararquía de Maxi, mientras que Scocco se mostró rápido y peligroso.La alineación leprosa fue: Pocrnjic; Escobar, Formiliano, Paz, Voboril; Amoroso, Sills, Quignon, Maxi Rodriguez; Formica; Scocco.La escuadra visitante salió con Bonnin; Morales, Manchot, Reynoso, Rancez; Chitero, Pajón, Belforte, Ekkert; Cadenazzi y Noir.La ronda de amistosos continuará el viernes ante Instituto de Córdoba; el martes 31 se medirá con Sarmiento de Junín y el sábado 4 de febrero, jugará con Atlético Rafaela.

