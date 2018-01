Newell's le ganó a Banfield en la definición por penales

Newell's Old Boys venció anoche por 4 a 3 a Banfield en definición por tiros penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular de 90 minutos de un partido amistoso que cerró desde los 12 pasos el ex jugador del Taladro, Brian Sarmiento, al convertir el último tanto de la serie para los rosarinos, que usaron una casaca de entrenamiento para no develar el nuevo modelo de este año.





El equipo de Juan Manuel Llop, ex entrenador de Banfield, arrancó el partido en clara posición ofensiva y ya a los tres minutos logró ponerse en ventaja con un cabezazo del delantero portugués Luis Leal que apenas traspuso la línea de sentencia pero hizo insuficiente el rechazo de Jorge Rodríguez.





#TNTSports | Centro desde la derecha y cabezazo de Leal para el 1-0 de #Newells. En #Banfield reclamaron que no entró, pero el árbitro dio el gol pic.twitter.com/zw8Akgfw75 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 19 de enero de 2018

No cambió su postura el conjunto rosarino pese a esa prematura ventaja y hasta promediar la etapa se mostró superior a su rival y exigió en tres ocasiones buenas respuestas del arquero Iván Arboleda.



Banfield, sin su entrenador, Julio Falcioni, que permaneció en Buenos Aires recuperándose de una operación de laringe y ayer concurrió a presenciar el entrenamiento matutino en el predio de Luis Guillón, estuvo dirigido por su ayudante Omar Píccoli, quien no modificó el 4-4-2 habitual que despliega el equipo albiverde.



Y con ello empezó a hacer pie en el partido recién cuando se arrimaba la media hora del primer tiempo, momento en que comenzó a apropiarse del balón en la mitad de la cancha con el despliegue de Eric Remedi y el manejo de Jesús Dátolo desde su posición de doble cinco con menos responsabilidades de recuperación.



De todas maneras no sería hasta el segundo período cuando el Taladro conseguiría apropiarse definitivamente del desarrollo del encuentro y pasara a dominar decididamente las acciones en pos de la paridad.



Y esa igualdad llegó casi tan rápido como Newell's había conseguido la apertura en el arranque del partido, ya que apenas se habían jugado seis minutos cuando los dos experimentados ex Boca Juniors, Jesús Dátolo y Darío Cvitanich se encontraron en una jugada de pelota parada en la que el volante lanzó un tiro libre desde la izquierda y el delantero cabeceó al gol lanzándose de palomita.





#TNTSports | Cvitanich puso la cabeza tras una pelota parada que llegó desde la izquierda y marcó el empate de #Banfield. ¡Mirá! pic.twitter.com/bGEpw32VVu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 19 de enero de 2018

Después el Taladro mantendría su premisa futbolística y Newell's quedó sumido en la inferioridad táctica que le planteó el rival, pero no se pudieron sacar ventajas y terminaron definiendo todo en los tiros penales.

En Newell's, donde jugó por primera vez frente a su ex club el volante Brian Sarmiento y anotó el penal decisivo, la preparación apunta a la Copa Sudamericana además de la Superliga, aunque en ese certamen internacional solamente jugará una instancia antes del Mundial de Rusia y será en las fechas del 12 de abril y el 10 de mayo ante Atlético Paranaense, primero en Brasil y luego en Rosario.Newell’s Old Boys: Nélson Ibañez; José San Román, Bruno Bianchi, Joaquín Varela y Milton Valenzuela; Braian Rivero y Juan Sills; Héctor Fertoli, Brian Sarmiento y Enzo Cabrera; Luis Leal. DT: Juan Manuel Llop.Banfield: Iván Arboleda; Gonzalo Bettini, Jorge Rodríguez, Danilo Ortiz y Adrián Sporle; Mauricio Sperduti, Eric Remedi, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; Pablo Mouche y Darío Cvitanich. DT: Omar Píccoli.Gol en el primer tiempo: 3m. Leal (N).Gol en el segundo tiempo: 6m. Cvitanich (B).Cambios en el segundo tiempo: 16m. Juan Pablo Álvarez por Sperdutti (B), 21m. Joaquín Torres por Fértoli (N), 27m. Daniel Opazo por Cabrera (N), 29m. Julián Carranza por Cvitanich (B), 34m. Nicolás Linares por Remedi (B), 39m. Jerónimo Cacciabue por Leal (N) y 44m. Claudio Villagra por Bertolo (B).Amonestado: Remedi, Cvitanich y Carranza (B).Por Newell's ejecutaron: San Román (atajado), Rivero (convirtió), Torres (convirtió), Sills (convirtió) y Sarmiento (convirtió).Por Banfield remataron: Dátolo (convirtió), Rodríguez (desviado), Villagra (convirtió), Álvarez (atajado) y Mouche (convirtió).Cancha: Estadio "15 de abril" (Unión, de Santa Fe).Árbitro: Jorge Baliño.