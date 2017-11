Newell's luchó y se trajo un punto ante Patronato en Paraná

Newell's Old Boys sigue sin poder ganar fuera del Coloso. Este lunes, por la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, empató 0 a 0 con Patronato en Paraná y sumó su primer punto en condición de visitante, donde registraba seis caídas consecutivas. Ahora suma 9 puntos y está decimonoveno en la tabla de posiciones.



El conjunto de Juan Manuel Llop no tuvo una noche encendida, pero aún así contó con algunas situaciones claras como para marcar. Por la expulsión de Leonel Ferroni, debió disputar los últimos 21 minutos con diez hombres y se sostuvo gracias a la notable actuación de su arquero, Luciano Pocrnjic.









¡LA FIGURA DEL PARTIDO!#SuperligaxFOX - Luciano Pocrnjic volvió a salvar a Newell´s con el tiempo cumplido. pic.twitter.com/h54RqCUmRe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de noviembre de 2017

#SuperligaxFOX - Otra gran atajada de Pocrnjic. Patronato y Newell´s siguen 0 a 0 en 35 del segundo tiempo. pic.twitter.com/78cRyQEXsK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de noviembre de 2017

#SuperligaxFOX - Espectacular atajada de Pocrnjic para mantener el cero en el arco de Newell´s pic.twitter.com/WCMme6fSKc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de noviembre de 2017

Fue un partido parejo, con ocasiones nítidas en ambos arcos y los dos arqueros, Luciano Pocrnjic y Sebastián Bértoli, como figuras indiscutidas del desarollo. Al cabo, el empate se ajustó a lo visto en los 90 minutos, aunque el local terminó dejando una mejor imagen por las chances con las que contó.



Los dos elencos exhibieron sus respectivas zonas de volantes con escaso apego a la marcación y defensas permeables que provocaron esas situaciones de gol. La Lepra tuvo dos mano a mano (uno de Leal, otro de Sarmiento) y dos cabezazos claros que pudieron acabar adentro, pero tanto Leal como Sarmiento definieron mal. Encima, la de Sarmiento (abajo) desembocó en la roja a Ferroni.



¡UNA JUGADA INSÓLITA!#SuperligaxFOX - En una misma acción: Error defensivo de Patronato, chance perdida por Newell´s y roja para Ferroni. pic.twitter.com/u7Ap1GVztS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de noviembre de 2017

En el campo propio, todos los pelotazos cruzados hicieron mella en la defensa rojinegra, que dejaron en distintos momentos de la tarde noche a Ribas, Migone y Contreras en soledad ante el arquero. La última línea se vio desprotegida, aunque sus laterales no se proyectan tanto, y allí hay un déficit del funcionamiento del mediocampo en su función de protección.



El segundo tiempo lo comenzó mejor la visita, aunque no tuvo continuidad en el juego (al igual que en su campaña hasta acá). Y cuando parecía estar mejor plantado que su adversario, se quedó con diez por la decisión de Nicolás Lamolina que lució exagerada ante una entrada fuerte pero sin mala intención de Ferroni.



Al estar diez contra once, los de Pumpido empujaron sin demasiadas ideas e hicieron transpirar a Pocrnjic, que sacó su repertorio de atajadas para conservar el cero. Y en una réplica, hasta lo pudo ganar Newell's gracias a un disparo de Rivero, que tomó un rebote fuera del área y desató una gran respuesta del 1 local.



El punto no le sabe tan mal a la Lepra, que pese a no poder acabar con la racha sin triunfos lejos del Parque, al menos no perdió (había caído en sus tres salidas). Ahora deberá revalidar este punto en su próximo partido en casa, el viernes 17 de noviembre a las 21.30 ante Belgrano.