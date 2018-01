Newell's pegó en la última de la tarde y arrancó el año con una sonrisa

Newell's abrió su año deportivo con una sonrisa. En el marco de un presente institucional complicado, la Lepra se dio un gran gusto al iniciar 2018 venciendo a Arsenal por 2 a 1 con un gol agónico de Joaquín Varela, debutante en el Coloso, en cotejo válido por la fecha 13 de la Superliga de primera división.

El elenco de Llop se había puesto en ventaja a los 16' del segundo tiempo merced a un cabezazo de Luis Leal, pero Alejo Antilef lo igualó transitoriamente a los 19'. El arquero Nelson Ibáñez tuvo una muy lucida actuación, con algunas atajadas clave.



No fue el mejor de los partidos de Newell's. De hecho, pudo haber perdido ante el último de la tabla de no ser por su arquero. Nunca halló la llave para someter a su adversario, tuvo la pelota pero no supo qué hacer cuando llegaba cerca del área rival y sólo se impuso por el nivel de sus individualidades.



En el primer tiempo, las prestaciones de ambos fueron pobres. Hubo pocas ocasiones de gol. Sarmiento no funcionó como conductor, Leal quedó aislado y sólo Torres, con algunas corridas, llevó algo de peligro a las narices de Santillo. La pobreza de Arsenal hizo que no sufriera tanto y se fueran 0 a 0 al descanso.



En el complemento, pudo establecer la diferencia al cuarto de hora gracias a un buen centro de Fertoli que peinó leal, aunque la ventaja le duró poco y nada: 3 minutos después, Bianchi rechazó mal un centro bajo y Alejo Antilef sentenció el empate con un disparo que se le hizo imposible a Ibáñez.



El reemplazante de Pocrnjic se lució luego con una doble atajada que podría haber acabado en gol; y cuando el reloj ya andaba por el tiempo adicionado, el juvenil Varela encontró un regalo de la defensa visitante y definió como un 9 experimentado, abajo, abriendo el pie, para poner el 2-1 definitivo.



Si bien ganó y la gente se fue contenta por el resultado, sobrevuela por el Parque la certeza de que a este equipo le falta mucho aún para transformarse en un conjunto intenso y peligroso. Deberán levantar su nivel los futbolistas creativos para que ganar no quede supeditado a un error del adversario.



Con este éxito, la Lepra subió al puesto 17º con 16 puntos, aunque rige un descuento de tres unidades que, de no ser revertido, se le aplicará al final de la temporada. Por su parte, los de Sarandí están llevando a cabo una campaña muy floja de apenas 5 puntos, últimos en la tabla y con apenas una victoria, lograda en la fecha 5.