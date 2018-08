Newell's piensa en el Rojo, con Formica trabajando a todo vapor

Newell's tendrá el próximo viernes la posibilidad de revertir la imagen que dejó en el debut en Superliga ante Vélez. Desde las 21, recibirá a Independiente por la segunda fecha del torneo, en el partido que marcará el estreno ante su gente.

Quien trabajó durante todo el fin de semana y ya lo hace junto a sus compañeros es Mauro Formica, aunque no es muy factible que pueda tener minutos de juego ante el Rojo. Es que arrastra una inactividad de meses y el propio DT ya avisó que no lo apurará.



“Queremos que se ponga bien, hace un tiempo que no trabaja. Habrá que controlar la ansiedad para no perderlo por más tiempo”, dijo De Felippe tras la caída en Liniers, por lo que es factible que por ahora se mantenga fuera de los convocados.



En cuanto a la formación que pondrá en cancha, es probable el ingreso de Mariano Bíttolo (estuvo en el banco) por Leonel Ferroni en el costado izquierdo de la defensa; y la aparición de Víctor Figueroa en desmedro de Juan Ignacio Sills para ganar volumen de juego.

Un dato que podría acrecentar la posibilidad de lograr un buen resultado radica en que los de Avellaneda vendrían a la ciudad sin todo su potencial, ya que los cañones del Rojo le apuntan a la Libertadores y el miércoles que viene jugarán con Santos la ida de los octavos de final.