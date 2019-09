Newell's Old Boys entrena por la mañana y este viernes por la tarde emprende el viaje a Buenos Aires para afrontar el partido que este sábado desde las 20 jugará en la Bombonera con Boca Juniors, por la octava fecha de la Superliga de primera división.

El entrenador ñubelista Frank Kudelka no confirmó el equipo, pero no le haría cambios en relación a los once que vienen de vencer a Aldosivi en el Coloso.

Así, la alineación sería: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian lema, Santiago Gentilletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.

Tras el último entrenamiento, el entrenador dará a conocer la lista de convocados que completarán la delegación.

Por su parte, la Reserva juega desde las 10 de este viernes en el en el complejo Pedro Pompilio con su par xeneize.La formación de Aldo Duscher es: Macagno, Luque, Pardo, Freytes, Orihuela, Calcaterra, Rivero, Castro, González, Donsanti, Cingolani.

Los suplentes: Barlasina, Leyendeker, Odone, Llano, Sordo, Gambarte, Huguenet.