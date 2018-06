Newell's vuelve al trabajo, con la persistente ilusión de la vuelta de Maxi Rodríguez

Newell's volverá este martes a los entrenamientos en el predio Bella Vista, donde se desarrollará la pretemporada que encabezará el entrenador Omar De Felippe. Aún sin refuerzos concretados, los cañones de la dirigencia le apuntarán esta semana al regreso de Maxi Rodríguez.



Es que la permanencia de la Fiera en Peñarol de Uruguay ya no es tan probable como hasta hace un par de semanas, ya que el costo del contrato es un monto que la dirigencia no sabe si podrá afrontar y el volante no es prioridad para el entrenador Diego López.



"Maxi Rodríguez es uno de los que termina su relación con el club y puertas adentro afirman que su continuidad es improbable. El club no está en condiciones de afrontar la inversión que asumió en su incorporación", dice la prensa de Montevideo, dejando entrever que la salida del mediocampista es una posibilidad cierta.



El conductor leproso le pidió a los dirigentes que lleguen refuerzos de jerarquía para darle mayor potencial al plantel, aunque el juez Bellizia condicionó a la comisión a que primero ejecuten alguna venta que engrose las arcas. Hasta ahora, no ha habido novedades.

Sobre los nombres que se manejan, uno que suena es Néstor Moiraghi, quien quedó libre de Deportivo Cali y tiene ganas de regresar al país. En ese puesto, Bruno Bianchi ya se fue de la entidad y se busca un compañero de zaga para Fabricio Fontanini.



Por otro lado, De Felippe pondrá su lupa encima de los jugadores que deben volver de sus respectivos préstamos para definir si los agrega a la plantilla o los deja volver a salir: Gabriel Báez, Iván Silva, Mauricio Tevez, Matías Tissera, Francisco Fydriszewski y Franco Pérez.