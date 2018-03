"No puede haber sanción porque el presupuesto es anterior a la Superliga"

A un día de la asamblea, en Newell's la polémica está más viva que nunca. Y mientras la dirigencia afirma que, de no aprobarse el balance, el club quedaría expuesto a sanciones como la pérdida de licencia para participar en Superliga y hasta el descenso, desde la oposición consideran que es un "artilugio infundado para llevar miedo al socio".



Javier Díaz, referente del Movimiento Faustino González, descartó tajantemente que la institución pueda quedar a merced de una sanción grave. "Para nada. Nosotros no intrepretamos eso. Porque lo que debatimos aprobar o no en esta asamblea es el balance 2016-2017, que es anterior a la creación de Superliga. Es un artilugio infundado", dijo en Zapping Sport.

"Lo hemos consultado con autoridades de Superliga, de otros clubes, con abogados especialistas en derecho deportivo. Ellos exigen, a partir de su creación, los balances contables aprobados. Eso está en el artículo 3 del reglamento y se complementa con los artículos 91, 92 y 93. Estamos debatiendo un período en el que Superliga no había comenzado", agregó.

Según Díaz, "lo mismo pasó con el presupuesto, que también fue rechazado por asamblea. Y no hemos sufrido ninguna sanción. Debemos dejar que los socios piensen y elijan lo que deseen. No hay que atemorizar a nadie ni decir cosas infundadas".

"Siempre se ha buscado un motivo para generar miedo y dudas en los socios. Y el tiempo ha demostrado lo contrario. A mí me parece inoportuno usar una herramienta oficial del club como el sitio web para una política partidaria. Incluso en los términos en los que se trata de direccionar los votos de esta elección, hablando de descenso. Es una locura".

Y cerró: "Yo no soy botón, pero hay más motivos para que a muchos clubes, entre ellos Newell's, los puedan sancionar. Éste no lo es. El reglamento está a disposición, léanlo ustedes, llévenselo a nu abogado en derecho deportivo. Este es un artilugio para meter miedo que no me parece válido".