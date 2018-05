"No somos los mejores", dijo Messi y reiteró que se quiere retirar en Newell's

“No somos los mejores”, definió Lionel Messi y así dejó en claro que considera que Argentina no es favorita para ganar del Mundial, pero que hay que ir “con humildad” a Rusia a intentar cumplir el sueño. Además, dijo que en Europa no jugará en otro club que no sea el Barcelona y que le gustaría vestir al menos por seis meses la camiserta de Newell's antes de retirarse.

Fue durante una extensa entrevista en el programa Pasión por el Fútbol. “Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar”, sostuvo.

Igualmente, aclaró que si fuera a jugar en el fútbol argentino, lo haría en el club que lo vio crecer: "Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell's, nada más. Me gustaría vivir eso al menos seis meses, pero uno nunca sabe lo que va a pasar”.

Sobre la selección, buscó ser prudente: “Le tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien, tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el mensaje de 'vamos a ser el campeón del mundo porque somos los mejores', porque la realidad es que no es así”.

Además, comentó sobre si le hubiera gustado jugar para la selección española: “"El otro día hablaba con un amigo y me decía 'Mirá si te hubieses quedado con España, ya serías campeón del mundo'. Pero no hubiese sido lo mismo. Obviamente que en ningún momento se me pasó por la cabeza. Ser campeón con la Argentina sería algo único”.

Sobre el desarrollo del Mundial en sí, dijo que a Argentina le rocó un grupo complicado: “Islandia es una selección que en la última Eurocopa demostró que complica a cualquiera; Croacia tiene un mediocampo que juega muy bien, es un estilo como el de España pero un nivel más abajo, y Nigeria siempre nos costó”.