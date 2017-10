"No tenemos que esperar que Cabrera muestre todo el tiempo que es distinto"

Enzo Cabrera es uno de los tantos futbolistas de la cantera de los que Juan Manuel Llop viene echando mano en este inicio de campeonato. El futbolista debutó hace un puñado de partidos y deslumbró con su talento y carácter para jugar en primera y hay cifradas esperanzas en que él y Joaquín Torres tengan una buena campaña.



Pero Gastón Liendo, su entrenador hasta hace algunas semanas en la quinta división de AFA, pidió moderar las expectativas. "El problema lo genera la ansiedad de la gente, de esperar que él demuestre sa cada pelota que es distinto. Y es muy difícil que eso lo hagan chicos de inferiores", señaló en Zaping Sport.



"Son contados los casos de jugadores distintos desde que debutan. Después se transforman. Cuando surgen no son cracks, se hacen con diez años en primera, como pasó con Maxi, Scocco o Heinze, los últimos grandes ídolos del club", añadió.



Liendo elogió varios aspectos del juego del casildense: "Hace años que se están preparando para esta oportunidad. Cabrera era uno de los que si no era este año, iba a subir el año que viene. Es muy agresivo en sus acciones, sumamente intenso, muy bueno en el uno contra uno, rápido, buena distancia", enumeró.



"A Enzo, junto al resto de la categoria '99, es el segundo año que los dirijo. Vale destacar que es uno de los más chicos de la categoría, él no cumplió aún los 18. Pero es muy interesante, se destaca en su categoría, aunque eso no quiere decir que lo vaya a hacer en primera", agregó.



El ex jugador ñubelista comentó: "Hay seis jugadores convocados a la sub 20 de esa categoría, él es uno más que se agrega. Es uno de los goleadores del equipo", tiró.



Y concluyó: "No me sorprendió su rendimiento porque era algo que podía hacer, sobre todo por su personalidad: él era el capitán de mi equipo. Tiene capacidad para asumir responsabilidades. Sí me sorprendió que de un día para el otro no estaba mas en mi división. Hasta antes de debutar con Olimpo estuvo conmigo".