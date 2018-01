Nuevo conflicto en Newell's: Llop trató de “irrespetuoso” a Mackey

Por su faltaba algo, en Newell's ahora estalló un conflicto entre el entrenador Juan Manuel Llop y el director de las inferiores rojinegras, Martín Mackey. El punto de quiebre fue el frustrado arribo del defensor Rodrigo Colombo, que el DT había aprobado ante la casi segura venta de Nehuén Paz. “Si es verdad que Mackey hizo caer la operación, es un irrespetuoso porque no conoce el día a día del plantel profesional”, disparó.

Evidentemente Llop estaba con mucha bronca contenida cuando habló en conferencia de prensa, este viernes al mediodía. El técnico de la Lepra se había mantenido sereno a pesar del vendaval de problemas que existen en el club, pero esta vez se plantó y soltó la lengua.

Cuando le preguntaron qué había pasado con el zaguero Rodrigo Colombo, se tomó su tiempo para explicarlo: “La verdad es que ante la posibilidad de que se vaya Paz, porque el jugador había manifestado que quería irse, en el camarín dijimos «tenemos que buscar un central». Ahí surgió la posibilidad de Colombo”.

“Entonces lo llamé a Rodrigo, que estaba a pocas horas de tomar el avión a Perú. Le pregunté si le interesaba jugar en Newell's y me dijo que sí. Yo lo conozco bien de Rafaela, además se puede desempeñar en varios lugares de la defensa”, siguió.

Y cerró: “Pero hubo problemas, la operación se cayó y volvió a Perú”.

Después de ese insólito episodio, trascendió que uno de los protagonistas que le había bajado el pulgar a Colombo fue el director de divisiones inferiores Martín Mackey, porque según su opinión taparía a jóvenes futbolistas que están a punto de pegar el salto a primera.

“Yo no tengo certeza sobre quién hizo caer la operación, pero si es verdad lo de Mackey es un irrespetuoso, porque no conoce el día a día de nuestro trabajo”, disparó Llop.

“Me parece irrespetuoso el manejo que hizo Newell's en este tema”, agregó el Chocho, extendiendo su molestia también a la dirigencia.

Después habló del volante Ramiro Carrera, al que había apuntado como refuerzo, pero finalmente se fue a Unión Española de Chile: “Lo de Carrera pasó lo mismo, se filtró el nombre y aparecieron otros interesados. Sus expectativas económicas eran altas y por eso se fue a Chile”.

El DT de Newell's hizo un diagnóstico negativo del presente rojinegro al asegurar que “estamos en inferioridad de condiciones respecto del semestre pasado; se fueron Guevgeozián, Leyes, Escobar y se puede ir Paz y sólo se incorporó Bernardello”.

“Les pedí a los dirigentes que no transfieran a Fértoli, porque no podemos prestar jugadores si nos faltan en nuestro plantel”, confió.

Por último, manifestó que “la cuestión institucional, dirigencial, a mi no me roza. Pero sí me puede llegar a molestar si afecta el armado del plantel”.