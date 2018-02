Ortigoza: “Yo estoy preparado y el técnico decidirá si soy titular”

Néstor Ortigoza está ante la chance de ser titular por primera vez desde que llegó a Central. Por el momento sólo pudo jugar algunos minutos en la goleada contra Olimpo, pero ahora se le abre una puerta por las cinco amarillas del Colo Gil, que no podrá estar el sábado que viene a las 19.15 frente a Godoy Cruz en el Gigante.

"Yo me preparo para estar a disposición del técnico y él va a decidir. Las ganas siempre están de arrancar de titular, pero el técnico me va a ver en la semana y va a decidir si soy titular o no", dijo Ortigoza este martes en conferencia de prensa.

"En el partido se va viendo si estás para jugar los 90 minutos, también depende de cómo se dé el partido. Obviamente que si juego de arranque va a ser el primer partido del semestre para mi", resumió.

El ex San Lorenzo destacó: "Me sirvió en lo anímico el jugar minutos, ya que venía de una lesión, pero entré en un partido que estaba 5 a 0, no lo puedo tomar como medida”.

Luego hizo una sincera confesión: "Me pegó duro esta lesión. Había hecho una pretemporada muy buena y me pasó antes del inicio. Ahora ya pasó, hay que meterle y ojalá que cuando me toque lo haga de la mejor manera y pueda ayudar al equipo, que es lo importante".

"Todos los equipos toman recaudos para jugar ante Central. El equipo se ganó un respeto hace tiempo. Viene manteniendo una linea y ahora venimos sumando", consideró.

Ortigoza señaló que "lo bueno de este grupo es que todos estamos para sumar, y nadie es titular asegurado. Estamos para que Central clasifique a una copa internacional".

El volante que llegó al Canalla como refuerzo admitió que "ir al banco no le gusta a nadie, no voy a mentir. Pero hay que sumar y tirar para adelante, para llegar a los objetivos hay que pasar por muchas cosas, me tocó lesionarme y sumar de afuera".

"Tengo que adaptarme a mis compañeros, a veces tengo que ir un poco más atrás, y a veces me toca jugar más adelantado para dar el pase final", advirtió.

"Hay menos margen de error, no nos podemos equivocar porque de acá al final del torneo son todas finales para poder clasificar a una copa", finalizó.