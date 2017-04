Osella: "Pasan los partidos y seguimos ahí arriba"

Osella recordó que el campeonato pasado el equipo no terminó bien pero aseguró que él siempre confió en el plantel porque "tenemos a futbolistas que son distintos en un gran nivel".

"Tenemos un plantel de líderes positivos, que en los momentos de conflicto lo manejan mejor que andie, que no ponen excusas y trabajan en silencio", continuó Osella en relación a la crisis institucional y les puso nombres a esas figuras "liderados por Maxi, por Nacho, por el Negro Domínguez, con un gran sentido de pertenencia".

