Osella confirmó el equipo y habló del paro de empleados: "Es algo que cansa"

DIego Osella, técnico de Newell's, confirmó que el equipo tendrá un solo cambio para visitar a Aldosivi de Mar del Plata el sábado a las 14, por la fecha 21. Nahuén Paz cumplió la fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla e ingresará en lugar de Germán Voboril, quien fue titular ante Estudiantes.

Por lo tanto, los once de la Lepra para chocar ante el Tiburón serán: Pocrnjic; San Román, Domínguez, Moiraghi, Paz; Quignón, Sills; Amoroso, Formica, Maxi Rodríguez; Scocco.

"Hay equipos que nos han descontado puntos como Racing y River, y se ha ajustado mucho la tabla. Va a ser una pelea hasta el final donde se imponen los equipos con mayor recambio", precisó el DT en conferencia de prensa este jueves en referencia a la cantidad de equipos que persiguen a Boca, el único puntero.

Sobre la posición de Newell's en la tabla, Osella indició que "5 puntos abajo de Boca es mucho pero es descontable con 30 en juego. Acá nadie se quiere perder un cupo para la Copa Libertadores".

Más allá del ámbito futbolístico, el técnico mostró su molestia por un nueva falta de pago a los empleados del club nucleados en Utedyc: "Es algo que cansa. Entiendo que no haya entrado el dinero pero es muy difícil aislarse de estos problemas".

"No es una situación normal y tengo miedo que esto le pueda repercutir al futbolista, aunque ellos lo entienden y no ponen excusas. Este grupo demuestra estar muy comprometido", precisó Osella.

El técnico leproso también se refirió al hecho de viajar por separado plantel y cuerpo técnico: "No me gusta irme esta noche en micro y que el plantel vaya mañana en avión. No es normal".