Pacquiao-Matthysse: una noche que puede ser histórica para el boxeo argentino

El argentino Lucas Matthysse, "La Máquina", defiende este fin de semana ante la leyenda filipina, Manny Pacquiao, "Pac-man", el título de campeón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el centro Asiata Arena de Kuala Lumpur.

Los aficionados en el continente americano podrán presenciar la pelea el sábado por la noche, mientras que para los seguidores asiáticos será el domingo por la mañana debido a la diferencia horaria entre ambas regiones.

Matthysse (diestro), de 35 años y con un récord de 39 victorias, 36 de ellas por nocaut, y cuatro derrotas, confía en que podrá tumbar al considerado "boxeador de la década" por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Siempre quise pelear con alguien como él", dijo el argentino, que se consideró preparado "al ciento por ciento" durante la presentación de ambos púgiles el jueves en Kuala Lumpur.

"Me siento muy seguro de que tendré éxito (...), me adapté ya al clima y al horario, me siento en gran condición y le prometo al mundo entero una gran demostración", añadió Matthysse.

Matthysse calcula, en declaraciones ofrecidas en los últimos meses, que el combate "va a ser movido desde el primer 'round'".

"Yo tengo dos manos fuertes y él se mueve muy bien. Quizás va a salir a boxear desde afuera, pero en cualquier momento puede venir", dijo.

El chubutense derribó al tailandés Tewa Kiram en el octavo asalto en la velada celebrada en el Forum de Inglewood de Los Angeles (Estados Unidos) el pasado enero, victoria que le valió el cinturón de campeón mundial del peso wélter de la AMB que pone en juego mañana.

El boxeador argentino pasó un entrenamiento intensivo de 90 días en California (EEUU) antes de viajar a Malasia a principios de mes.

"Quiero derrotar a un luchador legendario como Manny", afirmó "La Máquina" tras llegar a Kuala Lumpur acompañado de su equipo, entre ellos el entrenador Joel Díaz y el representante Mario Arano.

"Pacquiao es una gran peleador, pero todavía no se ha enfrentado a 'La máquina'", aseguró Matthyse este jueves.

"Pac-man" (zurdo), de 39 años y con un récord de 59 victorias, 38 de ellas por nocaut, y siete derrotas, confía en que todavía puede hacer historia aunque perdiese su último combate.

El australiano Jeff Horn le arrebató el título del peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 2 de julio de 2017 por decisión unánime en una velada celebrada en Australia.

Un año después de aquella derrota, Pacquiao se considera favorito y promete a los seguidores un "buen combate".

"Estoy más que listo y emocionado por mostrarle a los aficionados al boxeo en Malasia los frutos de mi preparación y el duro entrenamiento", manifestó el filipino durante la presentación con Matthysse.

"Pac-man", que se entrenó en General Santos, su ciudad natal, y llegó a Kuala Lumpur el lunes pasado, es el único boxeador de la historia de ese deporte que ha conseguido nueve títulos mundiales en ocho categorías diferentes.

El asiático, además de convertirse en una leyenda en el mundo pugilístico, ha tenido tiempo para forjarse una carrera política, es senador, protagonizar y participar en películas, televisión y documentales, grabar discos y ser jugador y entrenador de baloncesto entre 2014 y 2017.

La leyenda filipina parte como favorito en varias casas de apuestas especializadas, no así en la opinión del ex campeón mundial y actual promotor Oscar de la Hoya.

"Para mí, cada leyenda tiene su fin y creo que está pelea con Matthysse puede ser el fin de Pacquiao", juzgó el "Chico de Oro", quien perdió ante "Pac-man" en el MGM Grand de Las Vegas (Estados Unidos) en 2008, al retirarse en el noveno asalto.

Cualquiera que sea el resultado, Malasia vuelve a atraer la atención del mundo del boxeo desde julio de 1975, cuando otra leyenda, Muhammad Ali, considerado el mejor de todos los tiempos, derrotó al húngaro Joe Bugner en Kuala Lumpur.