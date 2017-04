Paletta y la detención del partido: “Van a matar a un referí”

Nació entonces el debate por su accionar. Para algunos, el árbitro exageró; otros destacaron la valentía para no naturalizar un mal extendido en el fútbol actual.

Entonces se armó un revuelo y una confusión porque además Nehuén Paz estaba caído por un golpe. Pero no hubo agresión contra el jugador. La decisión respondió exclusivamente al mensaje violento que bajaba desde las tribunas.

El juego se detuvo a los 32 minutos, cuando la barra quemera cargó contra Paletta porque no cobró un supuesto penal contra Gamarra, que no fue, minutos antes.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo