Una intoxicación afectó a deportistas argentinos de remo que participan de los Juegos Panamericanos de Lima. Instalados en la subsede de Huacho, varios de los integrantes del equipo fueron víctimas de una intoxicación que aquejó no solamente a los deportistas albicelestes.

"Tuvimos casos de deportistas con diarrea simple, por lo cual se los hidrató y se están investigando el origen del virus o bacteria porque hay casos similares en delegaciones de otros países", aseguró el jefe de la delegación argentina, Diego Gusmán.

De todas maneras, fue optimista: "Es en una sede ubicada a cuatro horas de Lima donde se hizo la prueba de remo y anteriormente se hizo la de canoa, pero con canotaje no hubo ningún problema. No es para alarmarse. Estamos en contacto continuo con ellos y hay toda una movida médica tratando de identificar el punto cero donde se produce esto. Lo que nos desconcierta es que no es el agua", advirtió.

Prácticamente el 80 por ciento del plantel nacional de esa disciplina sufrió los síntomas. Cristian y Braian Rosso fueron los más afectados: ambos sufrieron desmayos durante los últimos días a causa de la enfermedad que contrajeron en la sede. Ariel Suárez también padeció los efectos y hasta el médico Néstor Lentini, quien viajó desde Lima especialmente para atender a los argentinos afectados, también fue afectado.

Otras delegaciones también se vieron castigadas: las mellizas chilenas Antonia y Melita Abraham, que fueron oro en la prueba de dos remos largos de 2000 metros, sintieron el mismo malestar.

Según los últimos reportes, la causa de la generalizada enfermedad fue el norovirus, sumamente contagioso, que provoca vómitos y diarrea al transmitirse a través de alimentos, el agua o el contacto entre personas.

Pese al preocupante cuadro, Cristian Rosso y Rodrigo Murillo ganaron el oro en doble par de remos cortos, Iván Carino, Agustín Díaz, Francisco Esteras y Axel Haack se subieron a lo más alto del podio en cuatro remos y Oriana Ruiz celebró junto a Milka Kraljev la medalla de bronce en doble par de remos cortos.