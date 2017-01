Pocrnjic: "La seguridad se va contagiando"

Desde que se ganó el puesto a fuerza de buenas atajadas y regularidad, Luciano Pocrnjic se transformó en un pilar defensivo para este sorprendente Newell's de Osella. Tanto, que sus compañeros mismos son quienes se encargan de comentarles a todos que la seguridad del equipo empieza por lo que les transmite el arquero desde atrás. "Está bueno que los chicos digan eso, yo trato simplemente de tener regularidad para brindar seguridad. No soy un arquero de intervenciones espectaculares, pero trato de estar siempre bien ubicado y hacerlos sentir seguros. Eso se va contagiando", le dijo el 1 rojinegro a Zapping Sport, en una entrevista exclusiva desde Mar del Plata. Lucho aceptó: "La verdad que tuve un gran año. Posicionamos al equipo en los primeros lugares y ahora el desafío más importante es mantenernos arriba para pelear los primeros lugares". "En el momento en que se armó el equipo, las incorporaciones se fueron adaptando. Y entre los que estábamos y los nuevos, le dimos tranquilidad a los jugadores desequilibrantes que tenemos para que pudieron llevarnos a lo más alto. Ellos mostraron su jerarquía", agregó. Sobre la rigurosidad de la pretemporada, Pocrnjic señaló: "Trabajamos todos los días en doble turno. Nos queda el jueves y el viernes hacemos un sólo turno y volvemos a la ciudad. Lo más lindo es jugar, está claro. Pero es un momento de preparación, aunque la pelota estuvo todos los días". Finalmente, se explayó sobre el presente económico del club: "Lógicamente es un momento complicado. La situación es general en el fútbol argentino. Para nosotros, si bien tenemos que estar preparados para entrenar, lo otro también es importante y termina afectándote. Por suerte se ha podido cobrar el sueldo de dos meses y se ha acomodado la cosa".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo